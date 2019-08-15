Видео: В Омской области продолжаются поиски пропавшего в лесу трехлетнего мальчика

В Омске продолжаются поиски пропавшего в лесу трехлетнего Коли Бархатова. Несколько сотен человек, беспилотники, наземная техника — спасательная операция не прекращается ни на минуту. Мальчик пропал уже больше суток назад возле поселка Новологиново под Омском. По словам родителей, малыша они оставили в машине всего на 15 минут, не хотели будить, а сами отправились собирать ягоды. Поисковики не теряют надежды.

Волонтеры обратились за помощью к местным жителям — для дальнейших поисков срочно необходимы генераторы, аккумуляторы, батарейки, рации и фонари. А также мощные ноутбуки для детального изучения видео с беспилотников. Сотни человек сейчас делают все, чтобы найти мальчика живым. Корреспондент МИЦ «Известия» Леонид Китрарь следит за поисками на месте событий. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что поиски пропавшего мальчика осложнены болотистой местностью.