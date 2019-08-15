Известная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками в Instagram своим горем. Ноги, как известно, — гордость звезды балета. И вот с ними как раз и приключилась беда. В ночь на четверг, 15 августа, артистка показала своим фанатам сильно травмированное колено. В сторис она опубликовала видео, на котором продемонстрировала окровавленную ногу.

«Люди у меня так жжется эта рана. Извините, что я делюсь с вами своей болью. Я вам потом расскажу, что случилось. Просто вы знаете, это очень сильная боль!» — сказала Анастасия Волочкова за кадром.

Instagram @volochkova_art

Также звезда балета опубликовала фото травмированной ноги в ленте, однако прокомментировать снимок, спросить что случилось и пожелать выздоровления своему кумиру подписчики не смогли. Несколько месяцев назад Анастасия Волочкова отключила возможность комментирования своих публикаций.

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