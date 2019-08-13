Видео: Эвелина Бледанс подверглась нападению неведомых морских гадов в Турции

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс отдыхает на турецком побережье Средиземного моря с семилетним сыном Семой и традиционно делится с подписчиками событиями своей отпускной жизни.

Но на этот раз с ней приключился крайне неприятный инцидент: Эвелина и Сема беспечно купались в море, а после колено артистки распухло, покраснело и покрылось жуткими волдырями.

« Нарушили нашу идиллию, твари! Не акулы из моих страшных снов, но покусали в море не по-детски! Доктор сказал, если начнете задыхаться — немедленно к нам », — подписала Бледанс видео в Instagram.

Она спросила совета у подписчиков, сталкивались ли они с подобным. Те, в свою очередь, стали наперебой делиться своими историями и предположениями.

« Это может быть актиния — водоросль, мужа в том году там же ужалила! Принимал средства от аллергии, поначалу сильно испугались, но к вечеру лучше стало! », — поделилась одна из подписчиц.

« Похоже на ожог от медузы, если да, то ничего страшного, пройдет », — попыталась успокоить другая.

« Уксус, соленая вода или уринотерапия », — посоветовал мужчина, видимо, тоже столкнувшийся с подобной ситуацией.

В этом году Эвелина отдаст Семена в первый класс, а потому решила порадовать его отдыхом в жаркой Турции перед новым и, возможно, непростым периодом в его жизни. Она продемонстрировала подписчикам, как укладывает его спать.