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Видео: Эвелина Бледанс подверглась нападению неведомых морских гадов в Турции

, 22:06 Видео 23

Колено артистки покрылось жуткими волдырями.

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Фото, видео : Instagram @bledans

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс отдыхает на турецком побережье Средиземного моря с семилетним сыном Семой и традиционно делится с подписчиками событиями своей отпускной жизни.

Но на этот раз с ней приключился крайне неприятный инцидент: Эвелина и Сема беспечно купались в море, а после колено артистки распухло, покраснело и покрылось жуткими волдырями.

«Нарушили нашу идиллию, твари! Не акулы из моих страшных снов, но покусали в море не по-детски! Доктор сказал, если начнете задыхаться — немедленно к нам», — подписала Бледанс видео в Instagram.

Она спросила совета у подписчиков, сталкивались ли они с подобным. Те, в свою очередь, стали наперебой делиться своими историями и предположениями.

«Это может быть актиния — водоросль, мужа в том году там же ужалила! Принимал средства от аллергии, поначалу сильно испугались, но к вечеру лучше стало!», — поделилась одна из подписчиц.

«Похоже на ожог от медузы, если да, то ничего страшного, пройдет», — попыталась успокоить другая.

«Уксус, соленая вода или уринотерапия», — посоветовал мужчина, видимо, тоже столкнувшийся с подобной ситуацией.

В этом году Эвелина отдаст Семена в первый класс, а потому решила порадовать его отдыхом в жаркой Турции перед новым и, возможно, непростым периодом в его жизни. Она продемонстрировала подписчикам, как укладывает его спать.

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