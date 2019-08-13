Видео: Эвелина Бледанс подверглась нападению неведомых морских гадов в Турции

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс отдыхает на турецком побережье Средиземного моря с семилетним сыном Семой и традиционно делится с подписчиками событиями своей отпускной жизни.
Но на этот раз с ней приключился крайне неприятный инцидент: Эвелина и Сема беспечно купались в море, а после колено артистки распухло, покраснело и покрылось жуткими волдырями.
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Она спросила совета у подписчиков, сталкивались ли они с подобным. Те, в свою очередь, стали наперебой делиться своими историями и предположениями.
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В этом году Эвелина отдаст Семена в первый класс, а потому решила порадовать его отдыхом в жаркой Турции перед новым и, возможно, непростым периодом в его жизни. Она продемонстрировала подписчикам, как укладывает его спать.