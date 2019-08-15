В Ленобласти найдена стихийная свалка ламп и ртутных термометров

Ликвидировать все стихийные свалки — еще одна глобальная задача Министерства природных ресурсов. Только в Ленинградской области — нелегальных полигонов, куда без разбора сбрасывают даже токсичные отходы — около полутысячи.

Последняя такая находка шокировала жителей Ломоносовского района — в заброшенном карьере нашли груды особо опасного мусора — люминесцентных ламп и ртутных термометров.

Между тем, все в той же Ленобласти уже в ноябре в полную силу должна заработать реформа в сфере обращения с отходами. Ее цель — весь процесс утилизации мусора сделать прозрачным, эффективным и экологичным.

Но выходить из тени нелегальный мусорный бизнес явно не торопится — расследование Алексея Полторанина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о взрывоопасной свалке в Ленобласти.