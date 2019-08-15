Минтранс разработал новые правила установки камер на дорогах

Камеры контроля скорости будут устанавливать по новым правилам. Методические рекомендации разработали в Минтрансе.

Суть в том, что радары будут заменять муляжами на участках, где количество нарушений снизится на 80 процентов. Отдельно оговаривается, в каких именно местах должны стоять средства наблюдения. И главное — владельцев дорог обяжут выложить в открытый доступ расположение всех камер. К слову, вышеуказанные муляжи на них будут обозначены как обычный стационарный прибор.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, недавно это начали делать полицейские. На сайте ГИБДД даже появился специальный раздел, который постоянно дополняется.