В ГИБДД опубликовали онлайн-карту со всеми камерами на дорогах

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Сервис упал буквально через час после запуска из-за наплыва посетителей — однако сейчас уже все работает.

Фото : globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

На сайте ГИБДД опубликовали информацию обо всех дорожных камерах. Интерактивную карту с отметками создали после июньского заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности движения. Владимир Путин тогда заявил, что нет необходимости скрывать камеры, так как их целью является обеспечение безопасности дорожного движения.

Гибдд.рф

Чтобы увидеть расположение камер, в списке под картой нужно выбрать регион. В ГИБДД отметили, что пока что сервис работает в тестовом режиме и заполняется информацией. Также в ведомстве надеются, что их нововведение поможет в работе навигационных сервисов. Как уточняет телеканал RT, сервис был недоступен какое-то время после запуска, однако сейчас все проблемы решены.

Ранее 5-tv.ru сообщал о коррупции в сфере видеофиксациии ПДД.

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