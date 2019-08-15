«Пошловато!» Красавчик-сын Дмитрия Нагиева похулиганил в сети

Сын актера Дмитрия Нагиева — Кирилл — по праву считается одним самых сексуальных молодых людей в отечественном шоу-бизнесе. 29-летний красавчик обожает провоцировать подписчиков в Instagram: показывает обнаженное тело и публично стыдит родного отца за пикантные снимки со спущенными штанами. На этот раз звездный «ребенок» поразил поклонников не только хулиганской подписью к публикации, но и профессиональным эстетичным фото.

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Instagram @kirill_nagiev

«Усики — пропуск в трусики », — подписал пост сын знаменитости.

Фанатки молодого секс-символа пришли в восторг от нового черно-белого снимка, на котором Кирилл позирует с отпущенными, как в 60-е в Америке, пышными усами. Однако помимо утонченной фотографии фолловеры оценили и чувство юмора знаменитости.

«Хулиган, но усики просто супер!»

«Красивый мужчина у меня в ленте, да еще и с юмором»;

«Пошловато»;

«Тот момент, когда подпись не хуже фото, а, может, даже и лучше», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сын Дмитрия Нагиева показал фото своей девушки.