«На всю страну хозяйство показывает»: Кирилл Нагиев пристыдил оголившегося отца

, 11:20 Фото 269

После комментариев сына Дмитрий Нагиев оперативно удалил пикантные кадры.

Фото: Instagram @nagiev.universal

51-летний актер и шоумен Дмитрий Нагиев опубликовав в Instagram фото со спущенными штанами устроил настоящую провокацию. Буквально за час снимок собрал около 180 тысяч лайков и кучу всевозможных комментариев.

Сын Дмитрия Кирилл Нагиев тоже не стал обходить вниманием эту шумиху и буквально пристыдил своего папу, сообщают Дни.ру.

— У всех нормальные отцы, а мой на всю страну хозяйство показывает. Как мне быть? — прокомментировал Кирилл.

Instagram @nagiev.universal

Шоумен оперативно удалил из сети пикантные кадры и опубликовал другой пост-селфи.

— И поругали и похвалили. Так сказать, метод кнута и пряника. А нам мазохистам-сладкоежкам, это только нравится, — написал Дмитрий Нагиев.

Ранее Пятый канал сообщил, что поклонники телеведущего и актера Дмитрия Нагиева обсуждают очередную скандальную выходку в сети. Накануне шоумен выложил в Instagram фотографию из примерочной магазина, где позирует перед зеркалом со спущенными штанами.

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