«На всю страну хозяйство показывает»: Кирилл Нагиев пристыдил оголившегося отца

51-летний актер и шоумен Дмитрий Нагиев опубликовав в Instagram фото со спущенными штанами устроил настоящую провокацию. Буквально за час снимок собрал около 180 тысяч лайков и кучу всевозможных комментариев.
Сын Дмитрия Кирилл Нагиев тоже не стал обходить вниманием эту шумиху и буквально пристыдил своего папу, сообщают Дни.ру.
—
Шоумен оперативно удалил из сети пикантные кадры и опубликовал другой пост-селфи.
—
Ранее Пятый канал сообщил, что поклонники телеведущего и актера Дмитрия Нагиева обсуждают очередную скандальную выходку в сети. Накануне шоумен выложил в Instagram фотографию из примерочной магазина, где позирует перед зеркалом со спущенными штанами.