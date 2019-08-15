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На юге Петербурга горит рыбный цех на площади в 500 квадратных метров

, 13:43 Видео 16

Для тушения пожара готовятся вылететь три вертолета.

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Фото, видео : ВКонтакте @spb_today

Одноэтажное производственное здание, расположенное на Пулковском шоссе в Петербурге, загорелось днем в четверг, 15 августа. Как стало известно 5-tv.ru в нем располагается рыбный цех.

К настоящему времени площадь пожара составляет 500 квадратных метров, есть угроза распространения огня.

Сообщение о пожаре поступило около 13.30. Площадь всего здания составляет 2500 квадратных метров.

По некоторой информации, рядом с местом пожара могут быть распложены газовые баллоны.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 140 человек и 33 единицы техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о серьезном пожаре, который произошел накануне в БЦ «Ленинград» на Васильевском острове в Северной столице.

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