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  4. Площадь пожара в БЦ на Васильевском острове в Петербурге увеличилась в два раза

Площадь пожара в БЦ на Васильевском острове в Петербурге увеличилась в два раза

, 18:21 Видео 1 249

Пожарные работают по третьему номеру сложности. Существует угроза обрушения крыши.

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Фото, видео : ВКонтакте @spb_today, 5-tv.ru

Площадь пожара в БЦ «Ленинград» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге увеличилась в два раза и сейчас составляет 600 квадратных метров.

Из здания эвакуировано 550 человек. Пожарные работают по третьему номеру сложности. К тушению привлечено 135 человек и 33 единицы техники. Ведется наращивание группировки. Кроме того, в готовность приведена авиация МЧС.

Предварительно, как стало известно 5-tv.ru, причиной возгорания кровли стала неосторожность при проведении ремонтных работ. Рабочие плавили на крыше битум, что возможно и привело к возгоранию.

О пострадавших не сообщается.

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