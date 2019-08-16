Видео: Сергей Лавров встретился с участниками форума «Территория смыслов»

О новых веяниях в международных отношениях сегодня говорят на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Сергей Лавров рассказывал, как высокие технологии влияют на дипломатию.

«Если раньше внешняя политика сводилась к решению вопросов войны и мира, сейчас можно обеспечивать свои интересы в том или ином регионе мира гораздо менее разрушительными методами, без применения военной силы, воздействуя на общественное мнение, используя весь спектр существующих для этого возможностей: инетрент-ресурсы, социальные сети», — отметил Сергей Лавров.

Глава МИД России назвал несерьезными разговоры об изоляции России. Ведь в ООН подавляющее большинство государств занимают идентичные с нашей позиции — на основе уважения интересов и суверенитета каждой страны и соблюдения международного права.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Сергей Лавров назвал основное препятствие для подписания мирного договора с Японией.