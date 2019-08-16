Видео: Сергей Лавров встретился с участниками форума «Территория смыслов»

О новых веяниях в международных отношениях сегодня говорят на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Сергей Лавров рассказывал, как высокие технологии влияют на дипломатию.
Глава МИД России назвал несерьезными разговоры об изоляции России. Ведь в ООН подавляющее большинство государств занимают идентичные с нашей позиции — на основе уважения интересов и суверенитета каждой страны и соблюдения международного права.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Сергей Лавров назвал основное препятствие для подписания мирного договора с Японией.