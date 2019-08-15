Видео: Почему трехлетнего мальчика в Омской области не могли найти двое суток

Еще одно чудесное спасение произошло 15 августа. На третий день поисков в лесу под Омском обнаружили трехлетнего Колю Бархатова. Сотни людей — полицейские, росгвардейцы, волонтеры — не теряли надежды, продолжали прочесывать местность даже ночью. И вот — мальчик нашелся в полутора километрах от места, где его видели в последний раз. Сегодня под утро поисковики нашли Колину кепку. Говорят, что почувствовали — он где-то рядом. И вскоре малыш отозвался.

Оказалось, Коля попал в непроходимую топь. Мальчик сильно замерз, ничего не ел и очень хотел пить. В густом лесу его искусали комары. Но главное — он был в сознании. Ребенка сразу же укутали в термоодеяло и передали в руки врачей. В машине скорой Коля поговорил с медиками и немного поел. Его состояние оценили как средне тяжелое. Если не будет осложнений, уже завтра он сможет отправиться домой.

«Спасибо большое всем вместе и каждому по отдельности. За слова поддержки, за все — спасибо большое», — сказал отец Коли — Степан Бархатов.

Коля Бархатов пропал во вторник днем, 13 августа. Семья приехала в лес собирать ягоды. Родители оставили мальчика в машине. Отлучились всего на 15 минут — а его уже не было. Сначала искали сына сами, потом позвонили в МЧС. В масштабной поисковой операции приняли участие 700 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что малыша, спасенного в лесу под Омском, отдали родителям под аплодисменты.