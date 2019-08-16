  1. Пятый канал
  4. «Превысил обычную дозу!»: Олег Газманов с детским лицом спел «Мои ясные дни» — видео

«Превысил обычную дозу!»: Олег Газманов с детским лицом спел «Мои ясные дни» — видео

, 2:31 Видео 38

Однако певца уличили в том, что шею ему «не омолодили».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : РИА Новости / Евгений Одиноков, Instagram @oleggazmanov

«Секрет молодости» популярного певца Олега Газманова не дает покоя не только его поклонникам, но и завистникам. Всех терзает вопрос, как в 68 лет можно выглядеть таким подтянутым и позитивным. Однако и сам автор хита «Танцуй, пока молодой» порядком подустал от подобных одинаковых вопросов, и в свойственной ему ироничной манере дал ответ.

Газманов разместил в Instagram видео, на котором его лицо — как у ребенка, при этом он поет свою знаменитую песню «Мои ясные дни».

«Уже давно первый вопрос журналистов — почему я так хорошо выгляжу в свои 68 лет. Наконец открою свою тайну. Около десяти лет с группой наших ученых я работаю над препаратом, омолаживающим клетки организма. По контракту я испытываю препарат на себе. Вчера после концерта случайно превысил обычную дозу», — отшутился он.

Безусловно, подписчики за чувство юмора засыпали его комплиментами, однако наиболее пытливые из них увидели, что на видео шея принадлежит артисту нынешнему.

«Шею почему не омолодили?» — спросили некоторые из них.

«Над этим ведутся работы», — вновь ответил им Газманов.

Ранее Олег Газманов в очередной раз рассказывал поклонникам, что секрет вечной молодости заключается в том, что он «не лежит кверху пузом».

Читайте также

+13° Днём +20°
Ночью +11°
65.89
0.69 73.46
0.56
Гороскоп на 16 августа: да пребудет с вами сила, Рыбы!

Последние новости

3:27
КНДР произвела запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря
3:05
Гороскоп на 16 августа: да пребудет с вами сила, Рыбы!
2:31
«Превысил обычную дозу!»: Олег Газманов с детским лицом спел «Мои ясные дни» — видео
1:58
Видео: Сергей Лавров встретился с участниками форума «Территория смыслов»
1:29
Еще одна мать ребенка-эпилептика задержана за покупку лекарства
1:03
Видео: Пострадавшие от паводка жители Тулуна купили первые дома

Сейчас читают

Видео: До посадки в «Жуковском» А-321 не раз был на грани катастрофы
Видео: Почему трехлетнего мальчика в Омской области не могли найти двое суток
Хроника «чуда в Жуковском»: все обстоятельства посадки А-321 — видео

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги