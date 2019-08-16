«Секрет молодости» популярного певца Олега Газманова не дает покоя не только его поклонникам, но и завистникам. Всех терзает вопрос, как в 68 лет можно выглядеть таким подтянутым и позитивным. Однако и сам автор хита «Танцуй, пока молодой» порядком подустал от подобных одинаковых вопросов, и в свойственной ему ироничной манере дал ответ.

Газманов разместил в Instagram видео, на котором его лицо — как у ребенка, при этом он поет свою знаменитую песню «Мои ясные дни».

« Уже давно первый вопрос журналистов — почему я так хорошо выгляжу в свои 68 лет. Наконец открою свою тайну. Около десяти лет с группой наших ученых я работаю над препаратом, омолаживающим клетки организма. По контракту я испытываю препарат на себе. Вчера после концерта случайно превысил обычную дозу », — отшутился он.

Безусловно, подписчики за чувство юмора засыпали его комплиментами, однако наиболее пытливые из них увидели, что на видео шея принадлежит артисту нынешнему.

« Шею почему не омолодили? » — спросили некоторые из них.

« Над этим ведутся работы », — вновь ответил им Газманов.

Ранее Олег Газманов в очередной раз рассказывал поклонникам, что секрет вечной молодости заключается в том, что он «не лежит кверху пузом».