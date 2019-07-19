Олег Газманов опубликовал в Instagram новое видео, где поделился с подписчиками секретом своей «вечной молодости». Артист утверждает, что он всегда физически активен, даже на отдыхе. На кадрах певец продемонстрировал сложные упражнения прямо на доске для серфинга.

«У меня часто спрашивают, что я делаю для того, чтобы так выглядеть и быть здоровым. Как-нибудь я напишу про это подробнее, а сейчас хочу показать, что даже в жару я не просто лежу кверху пузом на солнышке. Я всегда нагружаю себя. Я всегда активен», — заявляет знаменитость.

Загорелый и подтянутый Олег Газманов прямо посреди водоема показал, как правильно выполнять упражнения для спины, растяжки, пресса, ног и ягодиц. Певец продемонстрировал знание техники дыхательной гимнастики.

«Занимаемся зарядкой прямо на доске. Здесь конечно отжиматься сложнее. Потому что она вся двигается. Зато прорабатываются все внутренние мышцы», — утверждает артист.

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Подписчики Олега Газманова пришли в восторг от потрясающей формы кумира. Комплимент знаменитости сделала еще одна «вечно молодая» — 57-летняя Екатерина Андреева.

«Крутыш!» — написала телеведущая.

Фолловеры засыпали звезду комплиментами, утверждая, что Олег Газманов даст фору любому молодому исполнителю.

«Пример всем мужчинам! В красную книгу вас необходимо занести!»

«Так держать, дорогой Олег! Многим пример для подражания!

«Тело, как у мальчика», — восхищаются фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Олег Газманов рассказал, как поборол алкоголизм на заре карьеры.