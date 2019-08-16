  1. Пятый канал
  4. КНДР произвела запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря

КНДР произвела запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря

, 3:27 Видео 11

Предыдущие испытания Пхеньян провел четыре дня назад.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Reuters

КНДР произвела запуск двух ракет неопознанного образца с восточного побережья. Как сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея, они были запущены в пятницу, 16 августа, с территории провинции Канвон в сторону Японского моря.

В то же время, сейсмологи не зафиксировали в акватории никаких видимых изменений показателей, передает РИА Новости. Сообщается, что снаряды не достигли исключительной экономической зоны Японии. Власти США следят за ситуацией.

Накануне, 15 августа, оба государства Корейского полуострова отмечали день освобождения от колониального гнета Японии, который официально длился с 1910 по 1945 год, когда в полдень японский император Хирохито сделал по радио заявление о капитуляции своей страны.

Четыре дня назад Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о том, что КНДР провела испытания нового вида вооружений, которыми руководил лично лидер страны Ким Чен Ын.

Читайте также

+13° Днём +20°
Ночью +11°
65.89
0.69 73.46
0.56
Гороскоп на 16 августа: да пребудет с вами сила, Рыбы!

Последние новости

3:27
КНДР произвела запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря
3:05
Гороскоп на 16 августа: да пребудет с вами сила, Рыбы!
2:31
«Превысил обычную дозу!»: Олег Газманов с детским лицом спел «Мои ясные дни» — видео
1:58
Видео: Сергей Лавров встретился с участниками форума «Территория смыслов»
1:29
Еще одна мать ребенка-эпилептика задержана за покупку лекарства
1:03
Видео: Пострадавшие от паводка жители Тулуна купили первые дома

Сейчас читают

Видео: До посадки в «Жуковском» А-321 не раз был на грани катастрофы
Видео: Почему трехлетнего мальчика в Омской области не могли найти двое суток
Хроника «чуда в Жуковском»: все обстоятельства посадки А-321 — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги