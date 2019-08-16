КНДР произвела запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря

КНДР произвела запуск двух ракет неопознанного образца с восточного побережья. Как сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея, они были запущены в пятницу, 16 августа, с территории провинции Канвон в сторону Японского моря.

В то же время, сейсмологи не зафиксировали в акватории никаких видимых изменений показателей, передает РИА Новости. Сообщается, что снаряды не достигли исключительной экономической зоны Японии. Власти США следят за ситуацией.

Накануне, 15 августа, оба государства Корейского полуострова отмечали день освобождения от колониального гнета Японии, который официально длился с 1910 по 1945 год, когда в полдень японский император Хирохито сделал по радио заявление о капитуляции своей страны.

Четыре дня назад Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о том, что КНДР провела испытания нового вида вооружений, которыми руководил лично лидер страны Ким Чен Ын.