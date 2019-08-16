Новые очаги африканской чумы свиней нашли в Приморье. Еще два случая заболевания специалисты выявили среди диких кабанов в Пограничном районе. С 1 августа в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. В одном из крестьянских хозяйств зафиксировали вспышку вируса. В итоге пришлось уничтожить 70 свиней. На месте продолжают работу ветеринары. Вход на территорию фермы закрыли. Как сообщили в Россельхознадзоре, причиной заноса африканской чумы свиней в Приморье могло стать перемещение диких кабанов из соседнего Китая. Местным властям рекомендовали усилить контроль за содержанием свиней на частных подворьях.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Россельхознадзор обнаружил утаивание вспышек опасных заболеваний у животных в РФ.