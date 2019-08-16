  1. Пятый канал
  4. В Приморье найдены новые очаги африканской чумы свиней — видео

В Приморье найдены новые очаги африканской чумы свиней — видео

, 7:36 Эфирная новость 23

Специалисты выявили еще два случая заболевания вирусом АЧС среди диких кабанов — на территории Пограничного района Приморья и один в Надеждинском районе.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Наталия Федосенко, 5-tv.ru

Новые очаги африканской чумы свиней нашли в Приморье. Еще два случая заболевания специалисты выявили среди диких кабанов в Пограничном районе. С 1 августа в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. В одном из крестьянских хозяйств зафиксировали вспышку вируса. В итоге пришлось уничтожить 70 свиней. На месте продолжают работу ветеринары. Вход на территорию фермы закрыли. Как сообщили в Россельхознадзоре, причиной заноса африканской чумы свиней в Приморье могло стать перемещение диких кабанов из соседнего Китая. Местным властям рекомендовали усилить контроль за содержанием свиней на частных подворьях.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Россельхознадзор обнаружил утаивание вспышек опасных заболеваний у животных в РФ.

Читайте также

+13° Днём +20°
Ночью +11°
65.89
0.69 73.46
0.56
Гороскоп на 16 августа: да пребудет с вами сила, Рыбы!

Последние новости

7:56
С картошки на фрукты: как рацион россиян изменился за 40 лет — видео
7:49
Автора фото с детьми на полу маршрутки обвинили в недостоверности снимков
7:42
Видео: Ранее неизвестные рисунки Экзюпери нашли в Швейцарии
7:36
В Приморье найдены новые очаги африканской чумы свиней — видео
7:29
Анджелина Джоли одевает своих детей в секонд-хендах и кормит дешевой едой
7:22
Видео: Сотни иностранных шхун укрываются от тайфуна в бухтах Приморья

Сейчас читают

Гороскоп на 16 августа: да пребудет с вами сила, Рыбы!
«Наручники приветствуются»: Бывший муж Бузовой рассказал о сексуальных предпочтениях
В Киеве решились на создание плана по реинтеграции Донбасса к 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги