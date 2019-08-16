  1. Пятый канал
  4. За выгул собак без намордника предложили штрафовать на 50 тысяч рублей

За выгул собак без намордника предложили штрафовать на 50 тысяч рублей

, 9:09 16

По словам автора инициативы, несмотря на то, что закон «О жестоком обращении с животными» указывает, как следует гулять с опасными породами собак, санкции за нарушение он не предусматривает.

Фото : www.globallookpress.com © Steimer, C.

Россиян предложили штрафовать за выгул собак некоторых пород без намордника. С инициативой выступил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев. Он предложил ввести крупные штрафы, сообщает RT.

Проект уже был направлен в Государственную думу. Автор инициативы считает, что принятый в 2018 году закон «О жестоком обращении с животными» содержит запрет на выгул собак опасных пород, однако наказания за это нарушение не предусмотрено.

Правозащитник полагает, что за правонарушение следует штрафовать от 30 до 50 тысяч рублей, административный арест до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что певец Эд Ширан тяжело переживает смерть своего кота.

Читайте также

+16° Днём +20°
Ночью +11°
65.89
0.69 73.46
0.56
Гороскоп на 16 августа: да пребудет с вами сила, Рыбы!

Последние новости

9:28
Мать и трое детей погибли в пожаре в Курской области
9:09
За выгул собак без намордника предложили штрафовать на 50 тысяч рублей
8:53
Режиссер из Казахстана снял клип для Элджея
8:42
«Гармоничная пара»: Фанаты оценили совместное фото Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе
8:32
Три человека стали жертвами страшного ДТП в Нижегородской области
8:21
Видео: В Петербурге стартовала международная университетская регата

Сейчас читают

«Наручники приветствуются»: Бывший муж Бузовой рассказал о сексуальных предпочтениях
Видео: Командир экипажа А-321 Дамир Юсупов отказался считать себя героем
Фото: Американская рэперша узнала в Москве слово «чурка» и вышила его на груди

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги