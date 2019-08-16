За выгул собак без намордника предложили штрафовать на 50 тысяч рублей

Россиян предложили штрафовать за выгул собак некоторых пород без намордника. С инициативой выступил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев. Он предложил ввести крупные штрафы, сообщает RT.

Проект уже был направлен в Государственную думу. Автор инициативы считает, что принятый в 2018 году закон «О жестоком обращении с животными» содержит запрет на выгул собак опасных пород, однако наказания за это нарушение не предусмотрено.

Правозащитник полагает, что за правонарушение следует штрафовать от 30 до 50 тысяч рублей, административный арест до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.

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