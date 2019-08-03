Фото: Певец Эд Ширан тяжело переживает смерть своего кота

Британский поп-музыкант Эд Ширан потерял пушистого друга — его кота Грэма сбила машина. Трагедия произошла в то время, когда исполнитель находился на гастролях. За питомцем должны были присматривать менеджер звезды Стюарт Кэмп вместе с супругой Либерти Шоу, однако пара не смогла обеспечить животному полную безопасность.

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Получив известие о смерти любимого кота, Эд Ширан был сильно расстроен и буквально впал в депрессию. На своей странице в Instagram он опубликовал снимок своего любимца, тем самым дав понять подписчикам, что тоскует по Грэму.