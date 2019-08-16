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  4. В Instagram сватают Зеленского и Билли Айлиш — видео

В Instagram сватают Зеленского и Билли Айлиш — видео

, 16:32 Видео 63

В одном из самых популярных социальных медиа появился пользователь, который публикует так называемые «фанфики» о паре президента Украины и американской суперзвезды.

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Фото, видео : Sergii Kharchenko / www.globallookpress.com

В Instagram набирает популярность страница о романе президента Украины Владимира Зеленского с американской певицей Билли Айлиш.

Анонимный автор ведет аккаунт ze.billie, в котором публикует так называемые фанфики. То есть любительские фотографии и видео о романтических отношениях украинского лидера и мировой суперзвезды. Страница была создана в конце июля 2019 года и пока насчитывает всего три публикации. На нее уже подписались более трех тысяч пользователей.

Многие не сразу понимают задумку автора. 

«Это монтаж»;

«А в чем суть того, что вы делаете? Или в этом смысла можно не искать?».

Есть и те, кому идея связать Зеленского и Айлиш в виртуальном мире показалась забавной. Комментарии пестрят как шутками, так и аргументами в поддержку создателя.  

«Это так мило♥»;

«Как это может быть??????? Ей 17 ему 49 она призедент Украины он певец в Америке» (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.);

«Я не вижу ничего плохого в этом аккаунте, так как это же просто развлекательный контент, и при чем интересно увидеть то, что еще ни один обычный фанаккаунт этого не делал».

В комментариях некоторые юзеры отмечают и президента Украины, и американскую артистку, однако пока ни тот, ни другая никак не отреагировали на увиденное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первой пародии на Зеленского в качестве украинского президента.

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