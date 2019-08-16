  1. Пятый канал
  4. Голландская принцесса Кристина умерла в Гааге

Голландская принцесса Кристина умерла в Гааге

, 18:51 52

Принцессе Нидерландов был 71 год.

Фото : RVD / Jeroen van der Meyde

Принцесса Нидерландов Кристина скончалась в возрасте 71 года в Гааге в пятницу, 16 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Информационную службу правительства страны. Кристина ушла из жизни, находясь в своих покоях во дворце Нордейнде.

«Мы опечалены кончиной нашей дорогой сестры и тети, Кристина была прекрасным человеком с очень добрым сердцем. Своим музыкальным талантом ей удалось затронуть души многих людей», — говорится в сообщении.

На протяжении последних лет принцесса страдала от рака костей. Церемония прощания пройдет также во дворце Нордейнде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти автора хита «Moto Moto» DJ Arafat.

Читайте также

+18° Днём +19°
Ночью +11°
66.00
0.11 73.22
-0.24
«Солнечная активность»: астролог о том, почему август считается «страшным»

Последние новости

20:11
Дарья Мороз призналась, что содержала Константина Богомолова
20:04
В Совфеде высказались о блокировке российских СМИ на Wikipedia
19:55
Киевская шаурма и пингвины в Раде. Как Зеленский украсил свой офис — фото
19:46
МАК приступил к расшифровке ящиков севшего в поле А321
19:37
«Ух, какая девушка»: «Русская Кардашьян» в черном полупрозрачном минибоди — фото
19:28
Стали известны подробности перестрелки на петербургской базе на улице Салова

Сейчас читают

Путин подписал указ о награждении пилотов А-321 званием «Герой России»
«Два года без мамы»: Дочь Глаголевой трогательно почтила ее память — фото
Как на пути лайнера А-321 оказалась целая стая птиц

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги