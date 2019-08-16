Голландская принцесса Кристина умерла в Гааге

Принцесса Нидерландов Кристина скончалась в возрасте 71 года в Гааге в пятницу, 16 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Информационную службу правительства страны. Кристина ушла из жизни, находясь в своих покоях во дворце Нордейнде.

«Мы опечалены кончиной нашей дорогой сестры и тети, Кристина была прекрасным человеком с очень добрым сердцем. Своим музыкальным талантом ей удалось затронуть души многих людей», — говорится в сообщении.

На протяжении последних лет принцесса страдала от рака костей. Церемония прощания пройдет также во дворце Нордейнде.

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