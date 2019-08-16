У берегов Камеруна захвачены моряки из Петербурга, Владивостока и Мурманска

Трое российских моряков, оказавшихся в плену пиратов у берегов Камеруна, входят в высший командный состав грузового судна «Мармалайта». Это мурманчанин, владивостокчанин и петербуржец Николай Ружицкий.

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В компании-судовладельце захваченного корабля под флагом Антигуа и Барбуды заявили, что в пиратский плен попали 8 из 12 членов экипажа. Информация об остальных моряках пока не приводится. В российском посольстве в Камеруне сообщили, что захват судна осуществили 15 августа в районе порта Дуала, предположительно, нигерийские пираты. Они пока не выдвигали никаких требований, однако обещали выйти на связь. Для освобождения моряков создана оперативная группа, в Камерун прибыли переговорщики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о захвате грузового судна с российскими моряками у берегов Камеруна.