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  4. У берегов Камеруна захвачены моряки из Петербурга, Владивостока и Мурманска

У берегов Камеруна захвачены моряки из Петербурга, Владивостока и Мурманска

, 17:43 Фото 67

Трое россиян оказались в числе восьми членов экипажа грузового судна «Мармалайта», который захватили пираты.

Фото : marinetraffic.com / J.Dohrn

Трое российских моряков, оказавшихся в плену пиратов у берегов Камеруна, входят в высший командный состав грузового судна «Мармалайта». Это мурманчанин, владивостокчанин и петербуржец Николай Ружицкий. 

Соцсети

В компании-судовладельце захваченного корабля под флагом Антигуа и Барбуды заявили, что в пиратский плен попали 8 из 12 членов экипажа. Информация об остальных моряках пока не приводится. В российском посольстве в Камеруне сообщили, что захват судна осуществили 15 августа в районе порта Дуала, предположительно, нигерийские пираты. Они пока не выдвигали никаких требований, однако обещали выйти на связь. Для освобождения моряков создана оперативная группа, в Камерун прибыли переговорщики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о захвате грузового судна с российскими моряками у берегов Камеруна. 

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