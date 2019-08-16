Актер фильма «Беспредел» Александр Числов госпитализирован в Москве

Советский и российский актер, наиболее известный зрителю по ярким эпизодическим ролям в таких фильмах как «Беспредел», «Легенда № 17», «Каменская», «МУР есть МУР» и многим другим, Александр Числов экстренно госпитализирован в одну из больниц Москвы с подозрением на пневмонию.

Как стало известно 5-tv.ru, Числову стало плохо дома. Прибывшие на место медики обратили внимание на нарушение дыхания у 54-летнего актера и приняли решение о госпитализации. По некоторой информации, мужчина был недавно выписан из наркологической клиники, где проходил лечение.

Обстоятельства произошедшего уточняются.