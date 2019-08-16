Офис президента Украины Владимира Зеленского украсили картинами современных украинских художников, пишет URA.RU.

Среди прочего, на стенах появились полотна с киевским киоском с шаурмой и пингвинами, заседающими в Верховной раде.

Фотографиями картин в Facebook поделилась директор Музея истории Киева Татьяна Костенко.

«Стены украшают работы современных украинских художников, которые гарант выбрал лично», — сообщила она.

Facebook @Татьяна Костенко

В коридорах президентского офиса Зеленского также можно увидеть холсты с обнаженными девушками, пейзажами и абстракциями. По словам Костенко, полотна призваны «создавать атмосферу и поднимать настроение» украинскому лидеру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о любви Владимира Зеленского к шаурме.