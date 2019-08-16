Три человека погибли и еще трое пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Кузбассе. Авария произошла в пятницу, 16 августа, на 26-м километра трассы Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

По предварительной версии, водитель Kia по невыясненным причинам выехал на «встречку» и допустил столкновение с Toyota и Chevrolet. В результате ДТП на месте происшествия скончались три человека — двое мужчин и одна женщина. Трое других участников дорожного инцидента с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Полиция в настоящий момент выясняет все обстоятельства смертельной аварии.

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