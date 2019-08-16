Звезда «Жестоких игр» поделилась снимком после курса химиотерапии

Звезда голливудского фильма «Жестокие игры» Сельма Блэр поделилась с подписчиками своей фотографией после курса химиотерапии. Последнее время артистка борется с рассеянным склерозом.

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Потерявшая волосы 47-летняя актриса опубликовала снимок с отцом своего сына дизайнером Джейсоном Бликом, который полысел с возрастом.

Instagram @selmablair

«Кому больше идет?» — иронично спрашивает Блэр в подписи к публикации.

В комментариях поклонники Сельмы оставили многочисленные слова поддержки в борьбе с заболеванием. Многие оценили чувство самоиронии и оптимизма, с которыми артистка относится к своей нелегкой судьбе.

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