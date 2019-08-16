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Звезда «Жестоких игр» поделилась снимком после курса химиотерапии

, 22:31 Фото 153

Актриса Сельма Блэр борется с серьезным недугом, но с юмором и оптимизмом смотрит в будущее.

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Фото, видео : Instagram @selmablair

Звезда голливудского фильма «Жестокие игры» Сельма Блэр поделилась с подписчиками своей фотографией после курса химиотерапии. Последнее время артистка борется с рассеянным склерозом. 

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Потерявшая волосы 47-летняя актриса опубликовала снимок с отцом своего сына дизайнером Джейсоном Бликом, который полысел с возрастом.

Instagram @selmablair

«Кому больше идет?» — иронично спрашивает Блэр в подписи к публикации.

В комментариях поклонники Сельмы оставили многочисленные слова поддержки в борьбе с заболеванием. Многие оценили чувство самоиронии и оптимизма, с которыми артистка относится к своей нелегкой судьбе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о серьезных болях в ноге у бывшей супруги певца Данко Наталии Устюменко.

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