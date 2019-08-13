Бывшая жена певца Данко страдает из-за сильных болей в ноге

Экс-супруга певца Данко Наталия Устюменко страдает от сильных болей в голеностопном суставе и практически перестала выходить из дома, пишут Дни.ру.

По словам Наталии, на днях у нее произошел приступ. До этого болезненные ощущения были в середине июля, а впервые с недугом Устюменко столкнулась еще в 2013 году. Женщина рассказывает, что ей поставили диагноз, однако никакие мази и таблетки справиться с недугом не помогают.

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«Осложняет выздоровление тот факт, что я ношу двадцатикилограммового ребенка на руках», — отмечает бывшая супруга звезды отечественной эстрады.

У певца Данко и Наталии есть дочь по имени Агата. Девочка родилась с диагнозом ДЦП. После развода с артистом Устюменко приходится в одиночку ухаживать за ребенком, а музыкант практически не принимает участия в жизни Агаты.

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