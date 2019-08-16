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Дарья Мороз призналась, что содержала Константина Богомолова

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Актриса рассказала о семейной жизни с бывшим супругом в рамках ток-шоу.

Фото : Instagram @konbog75

Дарья Мороз в рамках одного из ток-шоу на YouTube поделилась подробностями личной жизни с бывшим мужем — режиссером Константином Богомоловым, сообщает 7дней.ru.

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По словам 35-летней актрисы, она всегда зарабатывала больше своего популярного супруга. Кроме того, Дарья Мороз отметила, что был период в их с Константином Богомоловым жизни, когда ей в одиночку приходилось содержать семью.

«Да, так получилось, и когда я рожала ребенка, это было сложно, потому что я не работала, а потом все изменилось. Я всегда кормила-поила всех», — сказала Дарья Мороз.

Стоит отметить, что актриса не вмешивается в личную жизнь бывшего мужа и категорически не комментирует его отношения с новой избранницей.

Константин Богомолов, если опираться на слухи, которые, кстати, режиссер не опровергает, готовится к церемонии бракосочетания с Ксенией Собчак. Предположительно свадьба должна состояться в середине сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Мороз рассказала о любви к откровенным сценам и фото.

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