«Уж думала, голая»: Ксения Собчак заинтриговала пользователей новым фото

Instagram Ксении Собчак заполонили кадры с отдыха, который светская львица проводит в компании своего нового возлюбленного — Константина Богомолова. Звезда наслаждается обществом своего кавалера, нежится под солнечными лучами на морском побережье и катается на яхте. На палубе морского судна знаменитость уже успела сделать несколько фотографий, каждая из которых вызвала всплеск обсуждений пользователей.

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Несколько часов назад теледива продемонстрировала великолепную растяжку, стоя в элегантном платье, а сейчас заинтриговала подписчиков снимков в наряде, под которым будто бы совсем нет нижнего белья. Собчак предугадала, что фанаты не заметят купальник бежевого цвета, надетый под майкой, и намекнула им на это в комментарии к посту.

« В руках ветер не удержать. P. S. Все увеличили фотку ?» — написала ведущая.

Instagram @xenia_sobchak

И действительно, поначалу многие фанаты подумали, что звезда решила отправиться на морскую прогулку без бюстгальтера, но увеличив снимок, обнаружили, что все-таки ошибались.

«Я уж думала голая под платьем, даже глаза протерла».

«Подкол засчитан».

«Ох ты ж, фото какое! Даже я — человек незапущенный — поначалу смутилась. Потом увеличила, и меня отпустило. Огонь и восторг!»

«Тема сисек не раскрыта».

«Собчак, ты чего народ с ума сводишь?!» — написали удивленные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак перевоплотилась в балерину.