«Волочкова нервно курит в сторонке»: Ксения Собчак перевоплотилась в балерину

Телеведущая Ксения Собчак удивила подписчиков в Instagram необычным снимком — светская львица внезапно предстала в образе балерины. На фотографии Ксения в платье оверсайз показывает танцевальные па. Фото сделано, судя по всему, на каком-то судне.
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Поклонники высоко оценили снимок Ксении Собчак и сравнили телеведущую с бывшей подругой балериной Анастасией Волочковой, которая демонстрирует свой шпагат при первой же возможности.
«Волочкова нервно курит в сторонке»;
«Общение с Волочковой бесследно не проходит!»
«Догнать и перегнать Волочкову!»
«Волочкова…видимо, это заразно»;
«Уж лучше так, чем о политике рассуждать», — высказались фолловеры.
Некоторые юзеры провели параллель с Богомоловым, с которым Ксении приписывают роман.
«В постановке Богомолова», — написал один из подписчиков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Богомолов растрогал поклонников фото с Собчак.