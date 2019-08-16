«Волочкова нервно курит в сторонке»: Ксения Собчак перевоплотилась в балерину

Телеведущая Ксения Собчак удивила подписчиков в Instagram необычным снимком — светская львица внезапно предстала в образе балерины. На фотографии Ксения в платье оверсайз показывает танцевальные па. Фото сделано, судя по всему, на каком-то судне.

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Instagram @xenia_sobchak

Поклонники высоко оценили снимок Ксении Собчак и сравнили телеведущую с бывшей подругой балериной Анастасией Волочковой, которая демонстрирует свой шпагат при первой же возможности.

«Волочкова нервно курит в сторонке»;

«Общение с Волочковой бесследно не проходит!»

«Догнать и перегнать Волочкову!»

«Волочкова…видимо, это заразно»;

«Уж лучше так, чем о политике рассуждать», — высказались фолловеры.

Некоторые юзеры провели параллель с Богомоловым, с которым Ксении приписывают роман.

«В постановке Богомолова», — написал один из подписчиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Богомолов растрогал поклонников фото с Собчак.