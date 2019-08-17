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  4. Самолет совершил экстренную посадку в Хабаровске из-за загоревшегося двигателя

Самолет совершил экстренную посадку в Хабаровске из-за загоревшегося двигателя

, 7:20 132

ЧП произошло утром в субботу, 17 августа.

Фото : РИА Новости / Михаил Воскресенский

Самолет совершил экстренную посадку в Хабаровске из-за загоревшегося двигателя утром в субботу, 17 августа. Как стало известно 5-tv.ru, экипаж лайнера сообщением «Хабаровск — Николаевск-на-Амуре» после взлета обнаружил возгорание одного из двигателей. В результате командир воздушного суда принял решение вернуться в аэропорт отправления.

«Пожар двигателя ликвидирован, воздушное судно летит на одном двигателе», — говорится в сообщении экстренных служб.

В результате ЧП никто не пострадал, посадка прошла успешно. Дополнительная информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотни пассажиров целый день не могли вылететь из Антальи в Петербург.

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