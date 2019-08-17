Самолет совершил экстренную посадку в Хабаровске из-за загоревшегося двигателя утром в субботу, 17 августа. Как стало известно 5-tv.ru, экипаж лайнера сообщением «Хабаровск — Николаевск-на-Амуре» после взлета обнаружил возгорание одного из двигателей. В результате командир воздушного суда принял решение вернуться в аэропорт отправления.

«Пожар двигателя ликвидирован, воздушное судно летит на одном двигателе», — говорится в сообщении экстренных служб.

В результате ЧП никто не пострадал, посадка прошла успешно. Дополнительная информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотни пассажиров целый день не могли вылететь из Антальи в Петербург.