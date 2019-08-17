Руководство одного из полицейских участков в тайском Бангкоке приняло на «работу» кота. Этих животных в Таиланде считают особенными, поэтому они пользуются почестями даже в прямом смысле. Некоторое время назад кот получил «звание» офицера, форму и документы.

Более того, животному завели аккаунт на Facebook. На опубликованных кадрах видно, как полицейские постоянно уделяют ему внимание, гладят и фотографируют. Иногда коту разрешают поваляться на столе начальника, пока он не занимается преступниками, а просто работает с документами. Скорее всего, как считает большинство пользователей, в скором времени животное станет новой интернет-звездой. Сейчас на страницу подписаны более 20 тысяч человек.

В форме и в очках. Тайские полицейские приняли на «работу» кота — видео 1/7 facebook@Catsofficer 2/7 facebook@Catsofficer 3/7 facebook@Catsofficer 4/7 facebook@Catsofficer 5/7 facebook@Catsofficer 6/7 facebook@Catsofficer 7/7 facebook@Catsofficer

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