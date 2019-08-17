Мама Тимати прокомментировала отношения с Шишковой и Решетовой

Рэпер Тимати недавно отметил свой день рождения на Мальдивах. Певцу исполнилось 36 лет, по этому случаю артист собрал родных и друзей. Несколько фото опубликовала в своем Instagram-аккаунте мама Тимура Симона Юнусова.

Увидев снимки, фанаты удивились, что у Симоны нет ни одного кадра с нынешней избранницей рэпера Анастасией Решетовой. Фанаты стали уже выдвигать свои предположения по поводу взаимоотношений мамы Тимати и его новой возлюбленной.

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Чтобы завершить дискуссию, Симона выложила пост, где подробно рассказала о своем отношении к Алене Шишковой, которая родила рэперу дочь Алису, и к Анастасии Решетовой. Девушка сейчас находится в положении, малыш должен появиться в сентябре.

Instagram @simona280

«Есть Алиса и ее мама. Есть Настя и Тимур. Это две разные истории, но я вас уверяю, что любая из этих девушек может рассчитывать на мою помощь, если понадобится», — отметила Симона.

Также мама Тимати добавила, что если семья разрастается, «это не значит, что кто-то становится изгоем».

Юнусову поддержали подписчики. В комментариях также высказалась певица Рита Дакота, которая год назад развелась с Владом Соколовским. У них осталась дочь Мия.

«Симоночка, мудрость Вы наша! Мне, к слову, до сих пор некоторые подписчики „не могут простить“. Как это так, я снова общаюсь с папой-алкоголиком, поломавшим мне жизнь. Или как это так, я гуляю с Мией и Владом в океанариуме и сижу рядом на качелях. Он ведь так меня унизил и растоптал», — поддержала пост певица.

«Мудрые слова мудрой свекрови, мамы и бабушки. Спасибо Вам огромное, у вас есть чему поучиться»;

«Это самая замечательная позиция матери-свекрови, аплодирую стоя!»;

«Симона, вы просто волшебная женщина, всем бы такую свекровь»;

«Этот пост можно разбирать на цитаты! А последняя фраза — просто огонь», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тимати встретил 36-летие опрокинутым на голову бокалом с шампанским.