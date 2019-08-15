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  4. Тимати встретил 36-летие опрокинутым на голову бокалом с шампанским — видео

Тимати встретил 36-летие опрокинутым на голову бокалом с шампанским — видео

, 16:58 Видео 306

Рэпер начал празднование в семейном кругу на одном из жарких курортов.

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Фото, видео : © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Instagram @simona280

Главная звезда российской рэп-культуры Тимати в четверг, 15 августа, отмечает 36-летие. Судя по кадрам в Instagram его матери Симоны, праздник музыкант проводит в семейном кругу на одном из зарубежных курортов.

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На опубликованном женщиной ролике видно, как еще сонный Тимати выходит из виллы и улыбается в ответ на поздравления родственников, среди которых также присутствует пятилетняя дочь Алиса. Затем он перемещается на пляж, и под аплодисменты семьи выливает на себя бокал с шампанским.

Подписчики матери рэпера присоединились к поздравлениям.

«Урааа, Симона, поздравляю вас в первую очередь, это ведь праздник мамы», — прокомментировал один из них.

«Темыч, с днем рождения! Пусть у него все будет хорошо!» — добавил другой.

«Симона, у вас потрясающий сын!» — написал еще один пользователь.

Сама же Симона призналась, что временами общение с сыном дается ей нелегко, однако участь матери — это «терпеть, наблюдать и любить просто так».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники Тимати переживают за его будущего ребенка, поскольку невеста музыканта Анастасия Решетова, по их мнению, себя не бережет.

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