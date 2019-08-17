Массовое ДТП с автобусом произошло на юго-западе Петербурга

Массовое ДТП с участием автобуса и как минимум четырех легковых автомобилей произошло на юго-западе Петербурга днем в субботу, 17 августа.

Обстоятельства произошедшего уточняются. На кадрах, опубликованных в паблике «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге», видно что на пересечение проспекта Героев и улицы маршала Захарова прибыли сотрудники полиции, три кареты «скорой помощи» и одна бригада реанимации.

Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что окраине Перми автобус с 50 пассажирами на полной скорости влетел в бетонный забор. Один человек погиб, еще 20 получили травмы, включая пятерых детей.