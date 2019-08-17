  1. Пятый канал
  4. Массовое ДТП с автобусом произошло на юго-западе Петербурга

Массовое ДТП с автобусом произошло на юго-западе Петербурга

, 17:28 Видео 206

На пересечении проспекта Героев и улицы маршала Захарова столкнулись автобус и не менее четырех автомобилей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ВКонтакте @spb_today

Массовое ДТП с участием автобуса и как минимум четырех легковых автомобилей произошло на юго-западе Петербурга днем в субботу, 17 августа.

Обстоятельства произошедшего уточняются. На кадрах, опубликованных в паблике «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге», видно что на пересечение проспекта Героев и улицы маршала Захарова прибыли сотрудники полиции, три кареты «скорой помощи» и одна бригада реанимации.

Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что окраине Перми автобус с 50 пассажирами на полной скорости влетел в бетонный забор. Один человек погиб, еще 20 получили травмы, включая пятерых детей.

Читайте также

+23° Днём +23°
Ночью +10°
66.00
0.11 73.22
-0.24
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 августа

Последние новости

18:53
Названа причина столкновения автобуса с бетонной плитой в Перми
18:38
Жительница Казахстана родила дочь и сына с разницей в два с половиной месяца
18:24
Момент столкновения автомобилей с автобусом на юго западе Петербурга попал на видео
18:14
Любовь Успенская показала фигуру в купальнике и призвала женщин любить себя
17:59
Стало известно состояние пятерых детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Перми
17:51
Видео с коптера: Следственная группа работает на месте аварийной посадки А-321

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 августа
Видео: сильный ливень в Сочи затопил дороги
Олег Майами прокомментировал отношения с Ольгой Бузовой

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги