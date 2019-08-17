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  4. Сотрудники Росгвардии оказали помощь иностранцу в центре Москвы — видео

Сотрудники Росгвардии оказали помощь иностранцу в центре Москвы — видео

, 20:46 Видео 89

Зарубежный гость внезапно почувствовал себя плохо во время туристической прогулки.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Сотрудники Росгвардии оказали помощь иностранному туристу, который внезапно почувствовал себя плохо во время прогулки в Москве. Мужчина шел в составе организованной группы по площади Революции и вдруг упал, ударившись головой, сообщает пресс-служба ведомства.

Оказавшиеся поблизости военнослужащие бригады оперативного назначения привели мужчину в чувство, остановили кровотечение и обработали рану. Пострадавший в момент оказания помощи жестами объяснил, что у него онемели ноги.

Зарубежный турист был передан прибывшей на место бригаде «скорой помощи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморье спасли туристов, отрезанных водой от «большой земли».

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