Сотрудники Росгвардии оказали помощь иностранному туристу, который внезапно почувствовал себя плохо во время прогулки в Москве. Мужчина шел в составе организованной группы по площади Революции и вдруг упал, ударившись головой, сообщает пресс-служба ведомства.

Оказавшиеся поблизости военнослужащие бригады оперативного назначения привели мужчину в чувство, остановили кровотечение и обработали рану. Пострадавший в момент оказания помощи жестами объяснил, что у него онемели ноги.

Зарубежный турист был передан прибывшей на место бригаде «скорой помощи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморье спасли туристов, отрезанных водой от «большой земли».