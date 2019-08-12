Видео: В Приморье спасли туристов, отрезанных водой от «большой земли»

В Приморье почти два десятка туристов, в том числе двое детей, из-за паводка оказались отрезаны от «большой земли» 10 августа. Пляж в районе бухты Ежовая затопил ручей, вышедший из берегов после ливней. Люди обратились за помощью, когда поняли, что выехать самостоятельно не смогут. Спасатели сначала доставили туристам воду и продукты питания. А затем пришлось проводить целую операцию: пострадавших эвакуировали с пляжа на лодках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тропический шторм «Франциско» обрушился на Приморье. В регионе было объявлено штормовое предупреждение, жителей и туристов призывали на время непогоды укрыться в безопасном месте.