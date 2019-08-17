Взрыв прогремел во время свадебной церемонии в Кабуле, пострадали не менее 20 человек

В столице Афганистана Кабуле во время свадебной церемонии прогремел взрыв. Это произошло в субботу, 17 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал TOLOnews. Согласно сведениям МВД страны в результате детонации взрывного устройства в здании, где проходило торжество, пострадали не менее 20 человек. Также появилась информация о жертвах. Однако пока эти сведения не подтвердились. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что еще один мощный взрыв прогремел в столице Афганистана в начале августа.