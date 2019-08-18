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  4. Около 40 человек погибли в результате взрыва на свадьбе в Афганистане

Около 40 человек погибли в результате взрыва на свадьбе в Афганистане

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Детонация взрывного устройства произошла в субботу, 17 августа, в здании, где проходило торжество.

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Фото, видео : Twitter @FatmaFaizi

Порядка 40 человек погибли в Кабуле во время свадебного торжества. В столице Афганистана прогремел взрыв. Трагедия произошла в субботу, 17 августа, пишут местные СМИ. В ночь на 18 августа в сети появились кадры, на которых за

Изначально МВД страны сообщало о том, что в результате детонации взрывного устройства в здании, где проходила свадебная церемония, пострадали не менее 20 человек. О жертвах информация не поступала. Обстоятельства ЧП выясняются. На месте работают сотрудники полиции и медики.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что еще один мощный взрыв прогремел в столице Афганистана в начале августа.

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