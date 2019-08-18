В Киеве заявили об «убийстве» украинской промышленности

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские власти убивают производство и ставят под угрозу научно-техническое будущее государства, пишет News.ru.

В качестве примера народный избранник привел ситуацию вокруг Харьковского конструкторского бюро.

«Пока новая власть усердно работает над Главным — утверждением сценария Марша достоинства на день Независимости, страна теряет остатки своей научно-технической и промышленной гордости. Ряд решений Министерства Обороны приведут к ликвидации ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. Морозова» , — написал Мураев на своей странице в Facebook.

Facebook @yevgeniy.murayev

По мнению депутата, разработавшее множество уникальных образцов бронетехники КБ оставили без заказов. Кроме того, власти закупают импортную технику вместо украинских тракторов и комбайнов.

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