В Киеве заявили об «убийстве» украинской промышленности

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские власти убивают производство и ставят под угрозу научно-техническое будущее государства, пишет News.ru.
В качестве примера народный избранник привел ситуацию вокруг Харьковского конструкторского бюро.
По мнению депутата, разработавшее множество уникальных образцов бронетехники КБ оставили без заказов. Кроме того, власти закупают импортную технику вместо украинских тракторов и комбайнов.
Ранее 5-tv.ru об условиях краха украинской экономики, которые озвучили в Киеве.