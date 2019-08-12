Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в эфире YouTube-канала PolitWera рассказал, при каких условиях рухнет украинская экономика. По мнению эксперта, серьезные трудности ожидаются в случае массового оттока за рубеж трудоспособного населения и прекращения финансирования со стороны внешних кредиторов, сообщает RT.

« Люди из страны выезжают достаточно активно и пока еще пересылают деньги, достаточно много. Это позволяет балансировать в значительной степени платежный баланс », — сказал Сергей Саливон.

Специалист выразил уверенность, что поддерживать инфраструктуру в стране, которая некогда была рассчитана на проживание 50 миллионов человек, будет намного сложнее после того, как мигранты перевезут за рубеж свои семьи и поэтому перестанут отсылать деньги на Украину. Кроме того, Сергей Саливон подчеркнул, что одним из важнейших условий экономической стабильности Незалежной является внешнее финансирование.

« Пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нам будут реструктуризировать долги, страна будет как-то справляться. Если новая команда (действующего президента — Прим. ред.) начнет, продолжит или нарастит действия по разрушению промышленности, то, наверно, конец будет ближе, потому что рабочие места начнут сокращаться еще стремительнее », — заключил Сергей Саливон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что открытие рынка земли приведет к окончательному разграблению Украины.