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В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика — видео

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По мнению эксперта, серьезные трудности наступят в случае продолжения массовой миграции трудоспособного населения за рубеж и прекращения финансирования внешними кредиторами.

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Фото, видео : ТАСС / Александр Щербак, YouTube / PolitWera

Тема:
Украинский кризис 113

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в эфире YouTube-канала PolitWera рассказал, при каких условиях рухнет украинская экономика. По мнению эксперта, серьезные трудности ожидаются в случае массового оттока за рубеж трудоспособного населения и прекращения финансирования со стороны внешних кредиторов, сообщает RT.

«Люди из страны выезжают достаточно активно и пока еще пересылают деньги, достаточно много. Это позволяет балансировать в значительной степени платежный баланс», — сказал Сергей Саливон.

Специалист выразил уверенность, что поддерживать инфраструктуру в стране, которая некогда была рассчитана на проживание 50 миллионов человек, будет намного сложнее после того, как мигранты перевезут за рубеж свои семьи и поэтому перестанут отсылать деньги на Украину. Кроме того, Сергей Саливон подчеркнул, что одним из важнейших условий экономической стабильности Незалежной является внешнее финансирование.

«Пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нам будут реструктуризировать долги, страна будет как-то справляться. Если новая команда (действующего президента — Прим. ред.) начнет, продолжит или нарастит действия по разрушению промышленности, то, наверно, конец будет ближе, потому что рабочие места начнут сокращаться еще стремительнее», — заключил Сергей Саливон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что открытие рынка земли приведет к окончательному разграблению Украины.

Тема:
Украинский кризис 113
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