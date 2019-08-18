  1. Пятый канал
  4. Видео: Число жертв взрыва на свадьбе в Афганистане возросло до 63 человек

Видео: Число жертв взрыва на свадьбе в Афганистане возросло до 63 человек

, 7:12 Видео 337

Взрывное устройство детонировало в субботу, 17 августа, в здании, где проходило торжество.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : REUTERS/Mohammad Ismail

63 человека погибли, еще 180 ранены в результате взрыва, который прогремел в столице Афганистана — Кабуле — во время свадебного торжества, сообщает Tolo News со ссылкой на МВД страны. Трагедия произошла в субботу, 17 августа.

Изначально стражи порядка информировали, что в результате детонации взрывного устройства в здании, где проходила свадебная церемония, пострадали не менее 20 человек, о жертвах сведения не поступали. Обстоятельства ЧП выясняются. На месте работают сотрудники полиции и медики.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что еще один мощный взрыв прогремел в столице Афганистана в начале августа.

Читайте также

+13° Днём +22°
Ночью +10°
66.00
0.11 73.22
-0.24
Гороскоп на 18 августа: Ловите момент, Весы!

Последние новости

8:38
Александр Маршал признался, что «с бодуна» чувствует себя старым
8:19
Украинский депутат восхитился подвигом экипажа А-321
8:04
«Что с лицом?»: Пятна на лбу Даны Борисовой шокировали поклонников — фото
7:46
В Киеве заявили об «убийстве» украинской промышленности
7:27
США отказались поставлять России комплектующие для телескопа «Спектр-М»
7:12
Видео: Число жертв взрыва на свадьбе в Афганистане возросло до 63 человек

Сейчас читают

Гороскоп на 18 августа: Ловите момент, Весы!
«Что с лицом?»: Пятна на лбу Даны Борисовой шокировали поклонников — фото
Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе, снимая репортаж о пилоте

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги