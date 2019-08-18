Видео: Число жертв взрыва на свадьбе в Афганистане возросло до 63 человек

63 человека погибли, еще 180 ранены в результате взрыва, который прогремел в столице Афганистана — Кабуле — во время свадебного торжества, сообщает Tolo News со ссылкой на МВД страны. Трагедия произошла в субботу, 17 августа.

Изначально стражи порядка информировали, что в результате детонации взрывного устройства в здании, где проходила свадебная церемония, пострадали не менее 20 человек, о жертвах сведения не поступали. Обстоятельства ЧП выясняются. На месте работают сотрудники полиции и медики.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что еще один мощный взрыв прогремел в столице Афганистана в начале августа.