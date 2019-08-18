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  4. Крупный пожар уничтожил дома около 50 тысяч человек в столице Бангладеша

Крупный пожар уничтожил дома около 50 тысяч человек в столице Бангладеша

, 9:26 Видео 64

Спасатели города Дакка более шести часов пытались предотвратить катастрофу, произошедшую ночью в субботу, 17 августа.

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Фото, видео : Reuters, Facebook @Masrur Saifuddowla

Крупный пожар оставил без крыши над головой около 50 тысяч жителей столицы Бангладеша — города Дакка, сообщает ВВС. Катастрофа произошла в ночь на субботу, 17 августа. Информации о пострадавших и погибших нет.

Причину пожара пока не выяснили, известно только то, что столь быстрому распространению огня поспособствовали пластиковые крыши в большинстве домов. Спасатели пытались предотвратить ЧП более шести часов. Власти пообещали помочь пострадавшим в катастрофе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре в гостинице Одессы, унесшем жизни восьми человек. Возгорание началось на втором этаже и через некоторое время охватило площадь в тысячу квадратных метров.

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