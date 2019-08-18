Алкоголь и онкология. Почему звезда «Грязных танцев» Суэйзи так рано умер

Главной бедой звезды фильма «Грязные танцы» Патрика Суэйзи, ушедшего из жизни десять лет назад, была не алкогольная зависимость, а онкология, пишет StarHit. В воскресенье, 18 августа, артисту могло бы исполниться 67 лет.

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По информации ряда СМИ, врачи достаточно поздно обнаружили у Суэйзи рак поджелудочной железы в четвертой стадии, который в результате привел его к смерти в 57-летнем возрасте. При этом актер продолжал работать и писать мемуары даже незадолго до кончины, поскольку считал, что должен оставить после себя след.

Медики изо всех сил боролись за жизнь Патрика Суэйзи, но их усилия оказались тщетными. 14 сентября 2009 года он умер в Лос-Анджелесе. Однако все же нельзя отрицать тот факт, что у артиста была еще одна беда — зависимость от алкоголя.

Началось все с того, что в конце 1990 годов Суэйзи тяжело переживал провал нескольких фильмов в прокате и начал пить. Как неоднократно признавалась его супруга — Лиза Ниеми — в определенные моменты актер становился неуправляемым — ругался и стрелял по крышкам. Тогда их брак чуть не разрушился.

«Нет идеальных отношений, ты просто не сдаешься. И, конечно, бывают плохие времена. Но я бы была с Патриком еще миллион раз, если бы могла», — делилась женщина.

Она была уверена, что после смерти Патрика Суэйзи больше не найдет любовь, их союз длился целых 34 года, но в 2014 году вышла замуж во второй раз.

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