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  4. Подросток перед убийством семьи в Ульяновской области рассказал обо всем другу

Подросток перед убийством семьи в Ульяновской области рассказал обо всем другу

, 13:28 1 666

Молодой человек записал голосовое сообщение, в котором раскрыл причины своих действий, что самое страшное — дедушку и бабушку он убил от любви.

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Фото, видео : Manuel Romano / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказались подробности страшной трагедии, которая развернулась в селе Патрикеево в Ульяновской области.

16-летний подросток расправился со своей матерью, четырехлетними младшими братом и сестрой, а также дедушкой и бабушкой в ночь на воскресенье, 18 августа.

Соцсети, фото 2015 года

По предварительной информации, молодой человек накануне жестокого убийства оставил своему другу голосовое сообщение, в котором раскрыл причины своих действий. По его словам, мама его унижала, а близняшек он не любил. Любил он только бабушку и дедушку, поэтому их он решил убить из чувства сострадания — чтобы они не расстроились из-за смерти дочери и внуков. После чего он взял в руки топор и расправился со всей своей семьей.

Соцсети, фото 2015 года

Тело подростка было найдено недалеко от дома возле вышки.

В настоящее время на месте страшной трагедии работают следственные группы и криминалисты. Факт произошедшего 5-tv.ru подтвердили в региональном СК РФ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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