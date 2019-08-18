Тела пяти человек, включая двоих детей, найдены в доме в Ульяновской области

Страшное убийство семьи произошло в селе Патриккеево в Ульяновской области.

В частном доме были обнаружены тела троих взрослых и двоих детей с рублеными ранами, предположительно от топора.

Как стало известно 5-tv.ru, позднее неподалеку от дома было найдено тело подростка. Предварительная версия следствия, именно он жестоко расправился с семьей, после чего свел счеты с жизнью.

Обстоятельства происшествия уточняются. 5-tv.ru следит за поступающей информацией.

Произошедшее подтвердили в региональном СК РФ.