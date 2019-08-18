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  4. Тела пяти человек, включая двоих детей, найдены в доме в Ульяновской области

Тела пяти человек, включая двоих детей, найдены в доме в Ульяновской области

, 12:33 Срочная новость 2 399

У всех специалисты обнаружили следы от топора. Недалеко от дома позднее было найдено тело подростка.

Фото : tribune.com.pk

Страшное убийство семьи произошло в селе Патриккеево в Ульяновской области.

В частном доме были обнаружены тела троих взрослых и двоих детей с рублеными ранами, предположительно от топора.

Как стало известно 5-tv.ru, позднее неподалеку от дома было найдено тело подростка. Предварительная версия следствия, именно он жестоко расправился с семьей, после чего свел счеты с жизнью.

Обстоятельства происшествия уточняются. 5-tv.ru следит за поступающей информацией.

Произошедшее подтвердили в региональном СК РФ.

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