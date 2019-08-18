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  4. «Новая страшилка»: Британия опасается усиления российского влияния в Африке

«Новая страшилка»: Британия опасается усиления российского влияния в Африке

, 19:48 Видео 48

Вслед за Вашингтоном в Лондоне также заговорили о «коварных аппетитах» Москвы к Черному континенту, при этом «позабыв» о временах колонизации.

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Фото, видео : ТАСС / Сергей Коньков, eureporter.co, U.S. Army, Frans Lanting / www.globallookpress.com

Россия будет пытаться включить страны Африки в сферу своего влияния. Эту очередную «страшилку» про «планы» Москвы озвучил начальник Штаба обороны Великобритании Николас Картер, который почему-то не упомянул о временах колонизации доброй половины Черного континента его соотечественниками.

Картер считает, что Лондон вполне способен противостоять Москве, если начнет оказывать африканским странам военную помощь, а также поддержку в стабилизации обстановки на их территориях. Возникает вопрос — где Великобритания была раньше, чтобы урегулировать тлеющие и действующие конфликты в этом регионе или только «угроза» России сподвигла ее на столь «гуманные» цели?

По мнению высокопоставленного британского военнослужащего, необходимо, чтобы африканские страны стали ориентированными на Запад. Однако Картер либо не знает, либо позабыл о таком общепризнанном факте как степень влияния и присутствия на африканском континенте китайского бизнеса.

Ранее Пентагон уже предупредил Конгресс США о росте влияния России в Африке.

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«Новая страшилка»: Британия опасается усиления российского влияния в Африке

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