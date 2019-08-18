Уже несколько месяцев поклонники рэпера Элджея и ведущей Анастасии Ивлеевой следят за их бурно развивающимся романом. Однако успешная звездная пара не часто радует фанатов общими фото и подробностями личной жизни. На этот раз яркая шоувумен очевидно не смогла сдержаться и разместила в Instagram видео, на котором настойчиво демонстрировала подписчикам огромное золотое кольцо на безымянном пальце правой руки. Фолловеры уверены — свадьба не за горами.

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Ни Анастасия Ивлеева, ни Элджей новость о предстоящем торжестве не комментируют. А вот эксперты «свадебного» бизнеса уже отметили, что кольцо на руке телеведущей очень похоже на украшения дорогого ювелирного бренда Bvlgari. Стоимость «обручалки» телеведущей составляет примерно 150 тысяч рублей.

Анастасия Ивлеева всегда выбирала себе в спутники популярных и успешных артистов. До отношений с рэпером телеведущая встречалась с экс-солистом музыкальной группы «Челси» Арсением Бородиным, а позже со скандальным персонажем проекта «Дом-2» и певцом — Олегом Майами. Однако, по словам знаменитости, только с Элджеем она по-настоящему счастлива.

«Мне хочется, чтобы это чувство длилось вечно», — поделилась звезда в одном из выпусков своего шоу.

Ранее 5-tv, ru рассказывал, что Элджей впервые опубликовал фото поцелуя с Настей Ивлеевой.