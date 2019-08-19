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  4. Испанские страсти в Петербурге: на стадионе «Кировец» устроили помидорные бои

Испанские страсти в Петербурге: на стадионе «Кировец» устроили помидорные бои

, 7:25 Эфирная новость 53

Двести участников битвы томатов уничтожили около 20 тонн спелых овощей.

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Фото, видео : ТАСС/Мальцева Ольга, 5-tv.ru

Настоящие испанские страсти кипели в Петербурге. Там прошла первая в России «Томатина» — наш ответ знаменитому средиземноморскому празднику. Десятки жителей и гостей северной столицы превратили тонны помидоров — в томатную пасту! Овощную битву устроили на стадионе.

Это, конечно, не испанский Буньоль — откуда родом битва помидоров, а стадион «Кировец». Да и участников первой в России петербургской «Томатины» чуть более двухсот. Хорошо еще, что солнце светило, почти как в Испании — в мае. Тем не менее, азарт и жажда мести сделали свое дело. Всем, кто кидал друг в друга помидоры — мероприятие понравилось.

Но далеко не всем такое уничтожение помидоров пришлось по вкусу. В этом убедилась Елена Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru публиковал совет от Лолиты Милявской: чем лучше всего опрыскивать помидоры.



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