Испанские страсти в Петербурге: на стадионе «Кировец» устроили помидорные бои

Настоящие испанские страсти кипели в Петербурге. Там прошла первая в России «Томатина» — наш ответ знаменитому средиземноморскому празднику. Десятки жителей и гостей северной столицы превратили тонны помидоров — в томатную пасту! Овощную битву устроили на стадионе.

Это, конечно, не испанский Буньоль — откуда родом битва помидоров, а стадион «Кировец». Да и участников первой в России петербургской «Томатины» чуть более двухсот. Хорошо еще, что солнце светило, почти как в Испании — в мае. Тем не менее, азарт и жажда мести сделали свое дело. Всем, кто кидал друг в друга помидоры — мероприятие понравилось.

Но далеко не всем такое уничтожение помидоров пришлось по вкусу. В этом убедилась Елена Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru публиковал совет от Лолиты Милявской: чем лучше всего опрыскивать помидоры.





