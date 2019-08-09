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Совет от Лолиты Милявской: Чем лучше всего опрыскивать помидоры

, 8:16 Фото 41

Артистка проводит отпуск в Болгарии на даче и отвечает на вопросы поклонников.

Фото : © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Ничто не чуждо даже жительнице столицы и популярной артистке, когда дело приближается к сезону сбора урожая, и всеми силами хочется, чтобы он удался. Вот и Лолита Милявская, которая проводит лето на даче в Болгарии, с головой ушла в выращивание томатов.

«Научилась опрыскивать помидоры смесью из питьевой соды и йода! Век живи, все равно будет много открытий», — поделилась она секретом.

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Тут в комментариях завязалась бурная переписка тех, кто в настоящее время занят огородом. Подписчики засыпали певицу вопросами, для чего же нужен такой состав опрыскивания.

«Соседка объяснила, что убивает микробы. Помидоры быстрее краснеют. Нужно обработать и листья, и плоды. Болгары это делают давно и лучше томатов я не ела», — ответила она.

Instagram @lolitamilyavskaya

Ранее Лолита созналась, что на своей болгарской даче угостилась фруктами соседей.

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