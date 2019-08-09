Совет от Лолиты Милявской: Чем лучше всего опрыскивать помидоры

Ничто не чуждо даже жительнице столицы и популярной артистке, когда дело приближается к сезону сбора урожая, и всеми силами хочется, чтобы он удался. Вот и Лолита Милявская, которая проводит лето на даче в Болгарии, с головой ушла в выращивание томатов.

« Научилась опрыскивать помидоры смесью из питьевой соды и йода! Век живи, все равно будет много открытий », — поделилась она секретом.

Гороскоп на 9 августа: Львы, дело пахнет деньгами

Тут в комментариях завязалась бурная переписка тех, кто в настоящее время занят огородом. Подписчики засыпали певицу вопросами, для чего же нужен такой состав опрыскивания.

«Соседка объяснила, что убивает микробы. Помидоры быстрее краснеют. Нужно обработать и листья, и плоды. Болгары это делают давно и лучше томатов я не ела», — ответила она.

Instagram @lolitamilyavskaya

Ранее Лолита созналась, что на своей болгарской даче угостилась фруктами соседей.