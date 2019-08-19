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В Финский залив вышли «Титаник» и «Аврора» — видео

, 9:27 Эфирная новость 36

В Петербурге прошел заплыв «Потешной флотилии».

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Фото, видео : ТАСС/Мальцева Ольга, 5-tv.ru

«Потешная флотилия» в Петербурге: самые необычные корабли предстали во всей красе. В Финском заливе «полный вперед» скомандовали «Титанику», динозавру, летающей тарелке. Даже огромный остров отправили в большое плавание на 100 метров. Кроме яркой идеи, участникам заплыва пришлось демонстрировать ловкость, силу и волю к победе.

Почти 300 лет назад Петр Первый издал указ согласно которому надлежало сохранить «потешную флотилию». Ведь с ее помощью император учился мастерству судостроения и судовождения. Тогда данный указ так и не был исполнен. Зато здесь и сейчас каждый может внести вклад в реализацию идей великого русского императора.

Пример того, что флотское мастерство на потешном уровне доступно каждому — эта «Аврора» из пенопласта и монтажной пены. Крейсер на веслах озеленителей из Петербурга к залпу всегда готов.

О современной версии еще петровской традиции в видеосюжете Андрея Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как адмирал Владимир Комоедов прокомментировал статью National Interest со сравнительным анализом флотов России и США.

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